Cacería de brujas por el reguetón, es hora Escrito por Lineth Rodríguez. Publicado en Cotilleo sin pesar

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Para un panameño que crece escuchando tamborito, guitarra, acordeón y tambor, es difícil concebir la música sin el ritmo caribeño.Aprendimos a escuchar reggae, que luego derivó el rap, romántico, plena, reguetón, trap, etc.Los exponentes de estos últimos han hecho como se dice, dañar todo lo anterior, por lo que varios países se cansaron de la vulgaridad y empezaron a censurar.Se lo merecen. Me encanta la música, pero no puedo con la ignorancia de estos artistas, quienes solo quieren hacerse los sexys, pero no saben ni formular frases.Lineth RodríguezTwitter/InstagramLineth3_PK

Imprimir Correo electrónico