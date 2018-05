¿Cuándo habrá leyes severas para los papás? Escrito por Lineth Rodríguez. Publicado en Cotilleo sin pesar

Mirando el vaso medio lleno, sin salir corriendo para no mirar los constantes malos ejemplos que reflejan los chicos de hoy, debo preguntar si los diputados piensan en alguna ley para que la responsabilidad del padre en casa sea más severa o algo parecido.Familias que no saben dónde están sus hijos en la noche y luego aparecen muertos. Otros faltando el respeto a la autoridad. Niños mandando y gritando a sus padres en las calles.Todo esto es culpa de esta sociedad complaciente, solapadora, que no busca la manera de reformar a la persona.Lineth RodríguezTwitter/InstagramLineth3_PK

