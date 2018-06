El deporte comunitario en un profundo olvido Escrito por Roberto Robinson. Publicado en Ajuste de Cuenta

El deporte comunitario parece algo insignificante al ver los grandes espectáculos deportivos profesionales que se publican en los medios de comunicación. Sin embargo, es en los barrios donde nacen, crecen y muchas veces cultivan su talento los grandes jugadores de la historia. Panamá tiene a niños y niñas muy buenas en disciplinas que no a fuerza tienen que ser las tradicionales (béisbol, baloncesto o fútbol) que no tienen donde ir a practicar. Y no hablo de manera competitiva, sino simplemente para recrearse, de forma segura y sin restricciones.

Imprimir Correo electrónico