Ya hay resignación por el paso mundialista Escrito por Roberto Robinson. Publicado en Ajuste de Cuenta

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Los comentarios de algunas personas me indican la resignación generalizada sobre cómo Panamá va a enfrentar su primer mundial (el de Rusia).Algunos dicen que nos darán una suprema goleada, otros se conforman de que al menos perdamos con 3 goles en contra, no más.Otros quieren que al menos nos llevemos la satisfacción de clasificar al Mundial, jugarlo y llevarnos un punto de los 9 en disputa en la primeara ronda de grupos. Hay, varios que se van al extremo y consideran que Panamá puede clasificar a la siguiente ronda. Yo, por ahora, no sé nada.ROBERTO ROBINSONTwitter: @robsonmet7Instagram: robbinson.rr

Imprimir Correo electrónico