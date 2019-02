La USMA presentará el compromiso electoral con los candidatos presidenciales en Marzo

La Universidad Católica Santa María La Antigua en conjunto con el Foro Nacional Juventudes de Partidos Políticos y la Federación de Estudiantes de la USMA (FEDEUSMA) está organizando el conversatorio individual con cada candidato a la Presidencia de la República de Panamá.



La USMA, ha destinado un área diseñada para tal evento en el edificio B, biblioteca, que tendrá entarimado con capacidad de 300 personas sentadas, pantalla led curve de 4 metros disponible para los videos que el candidato presente y/o material de apoyo a su presentación, sistema de luces y sonido para dicho acontecimiento.

Este evento, está diseñado para ofrecer a los estudiantes la oportunidad de interactuar de manera sencilla, con los candidatos, en un conversatorio de 2 horas de duración en el que estos, tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas en temas previamente seleccionados y los estudiantes preguntar y tener despejadas sus dudas.

Las preguntas serán realizadas por los estudiantes mediante una encuesta digital que ya inició y serán presentadas en el momento del conversatorio a los candidatos por temas seleccionados. Temas del conversatorio son:



• Educación o Tocar tema de salud mental

• Economía

• Medio ambiente y sostenibilidad

• Tema libre que proponga el candidato.

Estas presentaciones iniciaran durante la segunda semana del mes de marzo, y estarán organizadas de la siguiente forma:



• Lunes, 11 de marzo de 9:00 a 11:00 am José Isabel Blandón

• Martes, 12 de marzo de 9:00 a 11:00 am Ana Matilde Gómez

• Viernes, 15 de marzo de 9:00 a 11:00 am Rómulo Roux (por confirmar)

• Martes, 19 de marzo de 9:00 a 11:00 am Marco Ameglio

• Miércoles 20, de marzo de 9:00 a 11:00 am Nito Cortizo

• Jueves, 21 de marzo de 9:00 a 11:00 am Ricardo Lombana

• Viernes, 22 de marzo de 9:00 a 11:00 am Saúl Méndez