Se registra altercado entre dirigentes de pueblos originarios y delegados electorales

Este miércoles mientras se daba el primer debate presidencial en la Universidad de Panamá, un grupo de dirigentes de los pueblos originarios intentó ingresar al Domo de Curundu, donde se realizaba la actividad.





La situación generó un altercado con los delegados electorales, quienes no les permitieron el paso porque no tenían invitación y habían cerrado las puertas al recinto desde las 7:30 p.m.





Los dirigentes indicaron que querían entrar a escuchar el debate y también hacer preguntas y participar. Consideraron que fue una discriminación que no los invitaran. Estaban desde temprano afuera de las instalaciones de esta casa de estudios.





“Cuál es el compromiso de ellos con el pueblo Ngöbe y los recursos. De no tener acceso a eso lo que vamos hacer es regresar a nuestras comarcas y a promover el voto en blanco. Porque no nos representa. Así como nos han tratado hoy es un acto de discriminación. No nos toman en cuenta, la consecuencia es que el gobierno de ningún partido que está aquí nos representa al pueblo Ngöbe”, expresaron los manifestantes.

Denuncian gritos y empujones en las afueras del Domo de la Universidad de Panamá entre delegados del Tribunal Electoral y personas que llegaron tarde, sin invitación y desean ingresar al debate presidencial. Vía @tvnnoticias pic.twitter.com/6xKXlmUfZ9 — Metro Libre (@MetroLibrePTY) 21 de febrero de 2019