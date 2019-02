Diputada Athanasiadis busca la reelección por el partido Alianza sin renunciar al PRD

La diputada perredista Athenas Athanasiadis acudió la tarde de este martes 5 de febrero de 2019 a la sede del Tribunal Electoral para postularse en el circuito 4-5 (Dolega, Boquete y Gualaca) en la casilla del partido Alianza.

La política aclaró que continúa siendo miembro del PRD y que apoyará la candidatura presidencial de Laurentino Cortizo.



“El Partido Alianza es un partido nuevo, con una visión nacionalista. Han tenido el desprendimiento de postularme porque ven que se han cometido injusticias. Yo sigo siendo PRD, ellos me han dado la oportunidad de postularme sin condiciones. De ganar la curul le pertenece al PRD”, expresó Athanasiadis.



Según chiricana, miembros del CEN de su partido engañaron a dirigentes de área con respecto a la reserva de la curul para miembros del colectivo, y que posteriormente, a raíz de la alianza con el partido Molirena, ésta le fue asignada a quien fue su contrincante en las elecciones pasadas.



"Cuando se hace la alianza con el Molirena se lleva a un candidato que es enemigo del PRD, un candidato que en las elecciones pasadas nos adversó, que es Cambio Democrático y que hoy día se disfraza de Molirena", explicó Athanasiadis, con referencia al nominado Manolo Ruíz.



De acuerdo con la diputada la acción de no postularla obedece a que no se sigue los lineamientos internos del PRD. El estatuto de Alianza permite la postulación de personas que no estén inscritas en el colectivo.