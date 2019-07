Diputada Rodríguez defiende anteproyecto sobre migración

“Ya he vivido esto las tres veces anteriores que he presentado el anteproyecto de Ley, y esas intimidaciones y amenazas no me van a parar”, así lo dio a conocer Zulay Rodríguez, diputada de Partido Revolucionario Democrático (PRD) y primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, tras generar polémica al presentar la iniciativa que busca ponerle un alto al descontrol a las leyes migratorias del país.



La iniciativa de la diputada contiene modificaciones en 17 artículos al decreto de Ley 3 de 2008, sobre el Servicio Nacional de Migración y dicta otras disposiciones, entre los más destacables están: incluir dentro de las funciones de esta institución la potestad de no autorizar el ingreso nuevamente al país de extranjeros de conformidad con la Constitución Política de la República y la Ley; poner a cargo a la Unidad Migratoria de Acción de Campo (UMAC) para que fiscalice, de seguimiento y realice un censo de los procesos de regulación y entregue un informe a las autoridades administrativas y judiciales cada seis meses.

Otra de las obligaciones que tendrá la UMAC será solicitar a todos los beneficiados con carnés a entregar documentos sobre comprobante de domicilio actualizado, inscripción de la CSS que certifique al menos el pago de 6 cuotas, entre otras exigencias que tendrán un periodo de seis meses para entregar con un mes de prórroga, pero si la persona no cumple con estos requisitos la ley propone que “el extranjero deberá abandonar el país voluntariamente”. La iniciativa también aumenta el monto de 10 a 500 dólares la multa a los extranjeros que no porten documentación que lo identifique, además propone que aquellos extranjeros que ofendan e insulten públicamente a un nacional, los que cometan delito en el país serán deportados inmediatamente del territorio nacional. Por su parte, se aumenta de 10 a 15 años el lapso de prohibición de ingresar al país para quienes hayan sido deportados, el tiempo actual para esta restricción es de 5 a 10 años. También propone la derogación de varios decretos emitidos por los gobiernos pasados, que según Rodríguez, han fomentado este descontrol migratorio.

ML | Tras la presentación del anteproyecto de Ley varios grupos y movimientos de extranjeros se reunieron ayer para recoger firmas frente a las instalaciones de la Asamblea Nacional, actividad convocada por la Asociación de Residentes Extranjeros y Naturalizados (ARENA), que preside Rafael Rodríguez.

De acuerdo a Rodríguez las firmas recolectadas se anexarán a una carta que enviarán al presidente del órgano legislativo, Marcos Castillero, para que sancione o corrija a la diputada y también primera vicepresidente de la Asamblea, Zulay Rodríguez, por la forma desconsiderada en la que se expresa de los extranjeros. Por su parte, la diputada también esta recogiendo firmas con la intención de respaldar su propuesta de ley en “change.org” con el hashtag #Firmaxpanama. La parlamentaria aclaró que no se trata de xenofobia, sino de orden migratorio.

