Ocho presidentes y el Rey Felipe VI confirmados para toma de posesión

Los presidentes de Costa Rica, Colombia, Honduras, Guatemala, Perú, Bolivia, República Árabe Saharaui y República Dominicana y el rey Felipe VI, estarán entre las más de 45 delegaciones han confirmado su participación en la ceremonia de toma de posesión del presidente electo Laurentino “Nito” Cortizo que se realizará el próximo 1 de julio.



La información fue confirmada por Miguel Lecaro, jefe de protocolo del actual Gobierno, quien además recalcó que a petición de Cortizo la ceremonia será sencilla y reducida.



Lecaro también detalló que Estados Unidos tendrá una delegación de aproximadamente 10 personas, entre ellos funcionarios del Gobierno Federal y empresarios que el presidente Donald Trump designó para asistir a la ceremonia. Mientras que, en representación de China asistirá el Ministro de Agricultura. A pesar de que no se dio la agenda de llegada de los invitados, se conoció que se les hará una ceremonia reducida en el aeropuerto de Tocumen, con la de guardia presidencial y una alfombra roja.



Los actos de transmisión de mando del pre sidente electo Laurentino “Nito” Cortizo, el próximo 1 de julio, iniciarán en la Asamblea y luego se trasladarán al Centro de Convenciones ATLAPA, para la juramentación. Los eventos protocolares empezarán a las 7:00 a.m. con la Instalación de la Asamblea Nacional (AN), cuando los 71 diputados electos asumirán su curul.

Posterior a esto, los invitados nacionales llegarán desde las 9:00 a.m. al Teatro Anayansi de ATLAPA. A eso de las 9:30 a.m. estrará en el centro de convenciones el vicepresidente electo, José Gabriel Carrizo, junto a su familia. A Carrizo se le unirán los Ministros y Viceministros designados. Seguido estarán llegando los jefes de las delegaciones oficiales. Más tarde, a las 10:15 a.m. se espera que los diputados de la Asamblea Nacional sean trasladados en transportes colectivos hacia ATLAPA para continuar con la sesión solemne de transmisión. A las 10:30 de la mañana deberá llegar Cortizo junto a su esposa e hijos para dar inicio con la ceremonia.

