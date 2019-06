Querellantes advierten del precedente creado con el cambio de medida a Martinelli

Para la ingeniera Balbina Herrera, querellante en el caso que se le sigue a Ricardo Martinelli por los pinchazos telefónicos, se sentó un precedente en la justicia panameña con la decisión del Tribunal de Juicio de cambiarle al expresidente la medida cautelar de detención provisional por depósito domiciliario.

“A partir de este momento todos aquellos privados de libertad que tengan un año de estar detenidos, pueden evocar lo que acaba de ocurrir con el señor Ricardo Martinelli Berrocal y eso para mí es sumamente importante, porque como se dijo hoy, aquí la ley es para todos”, dijo.

La ingeniera aclara que el exmandatario solo se ha sido beneficiado con un cambio de lugar, pues en ya no estará en el Centro Penitenciario el Renacer sino dentro de su casa, decisión que será apelada.

Michelle Doens, otro de los querellantes, advirtió que la resolución es una “burla a la justicia, a las víctimas y al pueblo en general. Se le está diciendo a la gente: cometa delito porque el crimen sí paga”.

Para Doens, que se encontraba en el tribunal al momento del fallo, la defensa no logró lo que solicitó, que era la libertad inmediata, pero “el Tribunal fue preso de sus propios errores”.

Rosendo Rivera - Abogado

“Este no era el Tribunal que tenía que ver el tema de la medida cautelar, sino un juez de garantías y para proceder tenían que citar a todas las víctimas y que dieran su opinión y eso nunca se hizo. El Tribunal tomó más de 10 horas para una decisión porque al final estuvo secuestrado por sus mismos errores de procedimiento e interpretación”, expresó el abogado en TVN.

El abogado y querellante Rosendo Rivera afirmó que en ninguna parte del artículo 12 del Código Procesal Penal se establece que el Tribunal de Juicio o quien se encuentra viendo la causa de una persona que ha pasado más de un año detenido, tiene que cambiar la medida al cumplirse el tiempo.

“Al señor Martinelli se le aplicó la medida cautelar por encontrarse prófugo de la justicia desde el año 2015 y sus condiciones no han variado. Además el artículo 80 del Código Procesal Penal establece que toda la revisión de medida cautelar o petición que incluya la búsqueda de la libertad de un acusado debe ser comunicado a las víctimas y el Tribunal de Juicio obvió esa solicitud”, explicó el jurista.

“El tiempo que pasaron los jueces deliberando, debieron estar durmiendo solamente, para jugar con nosotros al desgaste y que no pudiéramos estar presente al momento de la decisión y que no pudiéramos apelar”, agregó Rivera.

Balbina Herrera - querellante

¿Peligro de fuga?

“El peligro de fuga del señor Martinelli por los recursos que tiene se mantiene. Al final cuando se acerque el momento y el señor Martinelli sea condenado, obviamente si se mantiene en libertad, no va a permanecer en el país y va a ser culpa de este tribunal de juicio. No existió peligro de fuga porque se tenía a 17 policías custodiándolo cada vez que los trasladaban, y lo tenían detenido”, manifestó Rivera.

Por su parte, Balbina Herrera consideró que “los jueces dicen que no hay peligro de fuga porque ellos no tiene nada que ver con los antecedentes. Según ellos no tienen que ver con el tema de lo que ocurrió en la corte o que lo trajeron extraditado como si esto fuera una juicio aislado; y nosotros vamos a apelar a esto, porque para nosotros, sí hay peligro de fuga”.

“Él salió huyendo de este país. Fue un cuento lo de tomar posesión del Parlacem. Así como se fugó una vez se fugará otra vez cuando vea que el péndulo de la justicia se acerca. Yo no comparto la decisión del Tribunal”, detalló Doens.

Mitchell Doens, Abogado

Tribunal tratará la apelación el viernes

Para este viernes 14 de junio, a las10:00 a.m. se programó la audiencia de apelación en el Tribunal de Apelación.

“Esperemos que el Tribunal de Apelaciones recapacite y haga las cosas como son. Que revoque la decisión y notifique a la víctima y que entremos al debate, podamos exponer las razones por las que el señor Martinelli es un peligro para los testigos y la víctimas y estando en su casa. Si en la cárcel le permitían entran a Raymundo y todo el mundo, a fraguar asuntos, ahora dentro de su casa, qué control pueda tener de las redes sociales y con los medios de comunicación que el maneja”, dijo Rivera.