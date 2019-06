Agenda de transmisión de mando

Los actos de transmisión de mando del presidente electo Laurentino “Nito” Cortizo, el próximo 1 de julio, iniciarán en la Asamblea y luego se trasladarán al Centro de Convenciones ATLAPA, para la juramentación.



Los eventos protocolares empezarán a las 7:00 a.m. con la Instalación de la Asamblea Nacional (AN), cuando los 71 diputados electos asumirán su curul. Posterior a esto los invitados nacionales llegarán desde las 9:00 a.m. al Teatro Anayansi de ATLAPA.



A eso de las 9:30 a.m. llegará al centro de convenciones el vicepresidente electo, José Gabriel Carrizo, junto a su familia.



A Carrizo se le unirán los Ministros y Viceministros designados. Seguido estarán llegando los jefes de las delegaciones oficiales. Más tarde, a las 10:15 a.m. se espera que los diputados de la Asamblea Nacional sean trasladados en transportes colectivos hacia ATLAPA para continuar con la sesión solemne de transmisión.



A las 10:30 de la mañana deberá llegar Cortizo junto a su esposa e hijos para dar inicio con la ceremonia.



El documento, que detalla el protocolo, señala también que la Banda Presidencial se la colocará a Cortizo quien sea electo ese mismo día como presidente(a) de la Asamblea.



El programa no menciona la presencia del mandatario saliente, Juan Carlos Varela.