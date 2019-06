Piden reestructuración en la Junta Directiva de CD

Tras el fracaso en los resultados de las elecciones generales, miembros del partido Cambio Democrático (CD) se han preguntado si la figura del fundador de este colectivo Ricardo Martinelli hizo falta para el triunfo.



Para Giselle Burillo, miembro del partido y diputada electa para el Parlacen por CD, Martinelli es una figura esencial para el colectivo. “En su momento se harán las reuniones necesarias de la junta directiva para reestructurar el partido, pero lo que si quedó claro es que Martinelli es indiscutiblemente nuestro líder”, aseveró Burillo.



En tanto, José Raúl Mulino comentó que “luego de mucho y a pesar de tanto, debemos plantear análisis, reorganización y renovación para avanzar con norte respecto del destino político”. Sobre los miembros de la junta directiva, aseveró que “todos tienen que renunciar por la sanidad y tranquilidad del partido”.



Explicó que de los 15 directivos, 10 son actuales diputados, por lo que “a CD no le puede convenir, bajo ningún pretexto, que estos diputados no reelectos sigan dirigiendo el colectivo”.



Por su parte, el diputado que logró la reelección y miembro de la directiva, Nelson Jackson, dijo que “faltó fortalecer la estructura”, razón por la que cree que el colectivo no ganó la silla presidencial. Las divisiones en el partidos surgieron luego que Roux desplazara a la figura de Martinelli como presidente del colectivo y que toda su cúpula dentro de la directiva fuera reemplazada por la figura de los diputados.

Sin embargo, las pugnas entre ambas facciones (Romulistas y Martinellistas) se calmaron cuando Martinelli, tras las rejas, hizo un llamado a los simpatizantes a la unidad. Este medio consultó a Rómulo Roux para conocer su versión, pero no obtuvo respuesta del dirigente.

Después de los resultados de las elecciones, CD perdió fuerza en la Asamblea, pero la cantidad de votos presidenciales alcanzaron el doble de sus inscritos, perdiendo solo por una diferencia de 2%, lo que para muchos dirigentes representó un mensaje.

Martinelli: La traición se paga en las urnas

ML | Tras las elecciones, Ricardo Martinelli, fundador de CD, dijo sentirse feliz de que algunos de los diputados no resultaran reelectos. “Qué feliz me siento de que casi todos los que me traicionaron perdieron sus curules. La traición se paga en las urnas”. En un artículo Martinelli aseguró que “muchos de los que no salieron quedarán procesados y presos”.

Reinelda C. Álvarez O.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @ReineldaAlvarez

Instagram: Karolinalvarez