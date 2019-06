Celebran misa en honor al expresidente Ricardo Martinelli 

Miembros del Movimiento Libertad para Martinelli organizaron una misa en la iglesia del Carmen, la tarde de este miércoles, 5 de junio de 2019.





Marta Linares de Martinelli explicó que esta es la primera actividad que se hace en pro de la libertad de su esposo.



“Ya le corresponde el próximo 12 de junio porque tiene un año detención preventiva, adicional al año que estuvo detenido en Estados Unidos, y según la ley no se debe tener a una persona cumpliendo una condena anticipada cuando aún no ha sido condenada”, manifestó.



Familiares, amigos y copartidarios asistieron al evento religioso, que dio inicio a lo que han denominado la semana de celebración por la liberación del exmandatario.



El vocero Luis Eduardo Camacho informó que de forma simultánea se celebraron eucaristías en la Catedral San José de David, Chiriquí, y en Iglesia San Juan Bautista de Aguadulce, Cocle.



“El mandato del artículo 12 y el articulo 237 del Código Procesal Penal es claro: Ricardo Martinelli tiene que ser liberado”, expresó Camacho.



Por su parte, su excompañero de fórmula para la alcaldía capitalina Sergio Gálvez, también ofreció sus opiniones al llegar a la iglesia.



“Por lo menos esperamos que le den país por cárcel, y que él pueda estar libre en la calle como todo ciudadano, con todos sus amigos, con todos sus derechos y todo este pueblo que lo quiere mucho”, dijo el diputado.



En medio de la actividad se conoció de algunas cartas escritas por el expresidente, al que se le sigue un proceso por interceptaciones telefónicas ilegales.



“Les agradezco a todos su asistencia a esta misa y recemos porque se cumpla la ley, que para mí no hay”, se lee en la nota.



Para el lunes 10 de junio se estableció una vigilia y volanteo en las calles contiguas a Plaza Ágora, sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA), y para el día 11 de junio, los simpatizantes acudirán al lugar (Plaza Ágora o al Centro Penitenciario El Renacer) para esperar su salida y dirigirse en caravana a la sede del Tribunal Electoral, donde se haría un mitin de "desagravio" por la sentencia que impidió al expresidente correr en las elecciones generales del 5 de mayo para los cargos de alcalde del distrito capital y diputado del circuito 8-8.