Junta de Escrutinio culmina sus funciones con la proclamación de los diputados al Parlacen

Este miércoles 5 de junio los miembros de la Junta Nacional de Escrutinio proclamaron a los 20 diputados electos y sus suplentes para el Parlamento Centroamericano (Parlacen) de cara al periodo 2019-2024.

Son siete diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD); siete diputados de Cambio Democrático (CD); dos del Partido Panameñista; uno del Molirena, uno del partido Alianza, uno del Partido Popular (PP) y un diputado de la nómina de Ana Matilde Gómez.

Aunque el candidato de libre postulación Ricardo Lombana quedó en tercer lugar, no postuló diputados para el Parlacen; mientras que el aspirante Marco Ameglio no alcanzó el 2% de los votos válidos, al igual que el partido Frente Amplio por la Democracia, por lo que no se les adjudicó una curul en el organismo regional.

La lista es compuesta por:

PRD

Juan Pablo García Farinoni, suplente Eudocio Pany Pérez

Amado Cerrud, suplente Alexis Sandoval

Rubén de León Sánchez, suplente Román Sandoval González

Gilberto Succari, suplente Priscila González Aguilar

Sandra Noriega, suplente José Manuel Pinzón

Dorindo Cortez, suplente Álvaro Orlando Bristán

Julio Enrique Palacios, suplente Omar Carrizo

CAMBIO DEMOCRÁTICO

Héctor Aparicio, suplente Abraham Carrasquilla

Jackeline Muñoz, suplente Lidia Vega

Carlos Outten, suplente Ricardo Martinelli Linares

Margarita Vásquez, suplente José Muñoz

Giselle Burillo, suplente Diógenes Donoso

Dalvier Tuñón, suplente Mariana Ardines

Warren Beitía, suplente Kristelle Getzler Herrera

PANAMEÑISMO

Alcibiades Vásquez, suplente Marielus De León

José Narciso Ramos Reyes, suplente Jenith Itzel Campos MOLIRENA

Rachel González Santos, suplente Omar Virgilio Castillo

ALIANZA

Héctor Abdiel Valderrama, suplente Luis Enrique Martinelli Linares POPULAR

Cirilo Salas Lemos, suplente Francisco Javier Palacio.

LIBRE POSTULACIÓN CELESTE

Manuel Isidro Castillero, suplente Gabriel Abdiel Rodríguez

Elegidos el 5 de mayo desde listas cerradas publicadas por cada partido con candidatos a la presidencia y los grupos de libre postulación, esta ceremonia es una de las funciones del organismo electoral.

“La designación de las curules es proporcional. Dependió de la certificación de subsistencia de los partidos políticos y los candidatos por libre postulación que hayan obtenido el mínimo de 2% de los votos válidos, según sus resultados en los comicios, emitida por la Dirección Nacional Electoral (DNOE) del Tribunal Electoral”, explicaron los miembros de la Junta de Escrutinio.

La JNE 2019 también presentó un informe pormenorizado del trabajo efectuado, que contempló reuniones con las principales agrupaciones sectoriales, gremiales y cívicas del país, estudiantes, observadores electorales nacionales e internacionales y medios de comunicación, así como acciones innovadoras como la creación de un Manual de Interpretación de Incidencias.