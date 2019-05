CD anuncia actividad para celebrar liberación de Martinelli

Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente Ricardo Martinelli, anunció la conformación del comité coordinar de los actos de celebración por la liberación del exmandatario.



El grupo conformado por los abogados: Alma Cortés, Alejandro Pérez, Héctor Ruda y Jorge Torregrosa detallaron que las actividades darán inicio el miércoles 5 de junio con una misa en la Iglesia del Carmen, a partir de las 5:00 p.m.



Para el lunes 10 de junio se estableció una vigilia y volanteo en las calles contiguas a Plaza Ágora, sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA), y para el día 11 de junio, cuando se espera la liberación del exmandatario, los simpatizantes acudirán al lugar (Plaza Ágora o al Centro penitenciario El Renacer) dónde será liberado, para esperar su salida y dirigirse en caravana a la sede del Tribunal Electoral donde se hará un mitin de "desagravio" por la sentencia que impidió al expresidente correr en las elecciones generales del 5 de Mayo para los cargos de alcalde del Distrito Capital y diputado del circuito 8-8.





"Vamos a aprovechar para presentar un recurso de inconstitucionalidad en contra de la sentencia del Tribunal Electoral que despojo a Ricardo Martinelli de su candidatura como alcalde y diputado", reiteró el abogado Alejandro Pérez.



Mientras, el vocero Camacho afirmó que finalmente las actividades culminarán en los predios de la sede del Municipio de Panamá.



Los abogados basan la liberación del también empresario en lo detallado en el Código Procesal Penal, específicamente en el numeral 11 del artículos 12; último párrafo del artículo 237, el artículo 504 en concordancia con el artículo 502, los cuales expresan que la única excepción para que una persona permanezca detenida más de un año, sin estar condenada, es que su caso haya sido declarado causa compleja.



"Si Ricardo Martinelli está en un proceso que no ha sido declarado causa compleja eso significa que no se da la excepción que estable el artículo 237 y solo puede estar detenido, mientras no sea condenado, por un año. Martinelli tiene dos años preso, uno en Estados Unidos y otro en Panamá", explicó el jurista Pérez.



"De acuerdo con la Ley, la Constitución y los Convenios Internacionales, Ricardo Martinelli debe ser liberado el próximo 11 de junio", agregó.



Los abogados explicaron que para darse la liberación del expresidente se debe presentar la solicitud ante el Tribunal de Juicio, pues no es un proceso de oficio.



El expresidente fue detenido el 12 de junio de 2017 en Miami donde permaneció detenido en un centro penitenciario federal hasta que fue deportado a Panamá el 11 de junio de 2018.

El comité de trabajo de la semana de celebración por la liberación del expresidente Ricardo Martinelli anuncia las actividades que desarrollarán. Vía @yortizML pic.twitter.com/92aWNLlGWA — Metro Libre (@MetroLibrePTY) 21 de mayo de 2019