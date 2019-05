Roux denuncia irregularidades e inconsistencias en elecciones

El candidato del partido Cambio Democrático, Rómulo Roux, denunció “importantes” irregularidades e inconsistencias en el proceso electoral que se desarrolló el pasado domingo 5 de mayo, en que corría como candidato a presidente.



Roux aseguró en una conferencia de prensa, en la sede de su partido, que con la revisión de actas por parte de un equipo de abogados y las denuncias ciudadanas que han recibido de diferentes puntos del país, han podido concluir que existieron irregularidades en los comicios.



“No podemos ser indiferentes ante el hecho de que hay papeletas previamente marcadas a favor de un candidato, no podemos ser indiferentes ante irregularidades reflejadas en actas a nivel nacional, no podemos ser indiferentes ante las quejas de panameños y panameñas que han reportado que no los dejaron votar, pruebas, testimonios que indican que hubo comportamientos irregulares en muchos centros”, expresó.



Sobre los resultados presidenciales, Roux dijo que "lo último que quiere" es impugnar esa elección, pero adelantó que impugnarán varias candidaturas debido a la forma en que fueron asignadas algunas curules en la Asamblea por el sistema de residuo.



Según los resultados extraoficiales, Cortizo se alzó con el 33.34% de los votos, seguido de Roux con 31.00 %, y Ricardo Lombana obtuvo 18.80% de los votos.