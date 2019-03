Rómulo Roux participó en los actos del miércoles de cenizas en Antón

El candidato presidencial de Cambio Democrático (CD) y Alianza, Rómulo Roux, participó hoy en los actos de imposición de las cenizas, durante la Eucaristía celebrada en la iglesia católica en Antón, en la provincia central de Coclé.

Roux se sumó a los fieles que acudieron a la liturgia del Miércoles de Cenizas, evento que marca el primer día de la Cuaresma, convencido de que es importante renovar día a día nuestra fe como cristianos y nuestros lazos como hermanos, detalló el equipo de comunicación del CD.

Al concluir el servicio religioso, Roux se trasladó al mercado público de El Valle para adquirir productos agrícolas. Allí tuvo la oportunidad de conversar con comerciantes y consumidores, quienes le expresaron sus preocupaciones sobre la situación económica del país y sus afectaciones directas en los hogares.

El candidato reiteró su convicción de apoyar a los productores nacionales y poner en marcha los mecanismos para que los alimentos puedan estar al alcance de todos, en particular de las familias de menores recursos.

"El dinero ya no alcanza, y a veces hay que escoger entre pagar gastos y no comer, o si compras, compras poco porque las cosas están caras. Y hay muchas familias que simplemente no pueden darles de comer a sus hijos. Es triste", expresaron algunos compradores.

Los encuentros con la ciudadanía sirvieron al candidato para reiterar sus propuestas en torno al agro. "Vamos a hacer de sector un motor de crecimiento económico, con el que generaremos miles de empleos. Vamos a desarrollar un nuevo marco jurídico que nos permita hacer de esta actividad económica rentable y sostenible. En mi gobierno sólo tendremos instituciones que velarán y defenderán al productor nacional", sostuvo.

"Vamos a hacer las cosas diferentes para resolver las necesidades que tiene el pueblo y que no se resuelven por la incapacidad y falta de voluntad de este gobierno, y no por falta de recursos. Los recursos están allí, solo hace falta voluntad, ganas de trabajar y de hacer las cosas que cambie la situación en el país", acotó.

Rómulo Roux estará este jueves en Penonomé, en donde hará recorridos en lugares públicos y sostendrá reuniones con líderes políticos y empresariales de esa ciudad.