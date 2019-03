Capira y San Carlos las últimas paradas de Roux en Carnaval

Con la alegría, la música y los culecos propios de Capira y San Carlos, en la provincia de Panamá Oeste, Rómulo Roux, candidato presidencial de Cambio Democrático (CD) y Alianza, concluyó su gira de carnaval celebrando con el pueblo el cuarto y último de jolgorio.





Roux, junto a su compañero de fórmula Luis Casís, inició su recorrido de carnaval en Pedasí (lunes), y continuó por Penonomé (domingo), Las Tablas, La Villa y Chitré (lunes). En el martes de carnaval, al igual que el resto de las rutas, la murga, la mojadera, las carrozas, el donaire y esplendor de las reinas no faltaron en Capira y San Carlos.





Entre bailes y saltos junto a los carnavaleros, en medio de los culecos, Roux expresó su alegría y gratitud por el recibimiento y cariño del pueblo durante todo el recorrido. También exhortó a la ciudadanía a tomar las precauciones y colaborar con las autoridades para que regresen sanos y salvos a cada uno de sus hogares, ya que ahora es tiempo de seguir trabajando por el país.





"Ya terminan los carnavales, nos toca seguir luchando por nuestras familias, el año escolar está por iniciar y son muchas las necesidades. De nuestra parte, vamos a seguir luchando por mejores días para el pueblo panameño y el país. Falta poco para que la pesadilla de este gobierno varelista acabe, porque luego de mayo volveremos a traer a Panamá la era de transformación”, sostuvo Roux.





Dijo que el haber compartido con el pueblo los carnavales, como otros años, le ha renovado las energías para seguir trabajando por la gente que quiere ver el país progresando, pero que también pide a gritos más seguridad, un mejor sistema de salud, medicinas, mejor educación, un servicio de transporte digno y acceso a los alimentos.





"En esta campaña política que ya inició oficialmente, a diferencia de los politiqueros que ya tuvieron su oportunidad y nunca han cumplido, nosotros vamos a explicarle al país cómo vamos a devolverle progreso con desarrollo económico y social”, afirmó.



Roux indicó que ha llevado y seguirá llevando una campaña de propuesta, confiado en que el pueblo sabe que para lograr un cambio de verdad.



Destacó que ha recorrido el país desde hace 6 años, por lo que su trabajo no se reduce a los 60 días que comprende la contienda electoral. Detalló que además de garantizarle las medicinas al pueblo y reembolsarle los gastos que hagan en farmacias privadas, creará 400 mil empleos, levantará la economía de forma tal que las familias tengan recursos en los bolsillos para hacerle frente a sus necesidades, llevará servicio de agua potable, recolección de basura y todas las cosas que no se hacen por falta de voluntad y no de recursos.





"Panamá Oeste es una provincia que tiene muchas necesidades, y como dije hay recursos y no se ha volteado la mirada acá después del puente. Entre nuestros planes vamos a llevar el Metro hasta Capira, haremos las carreteras que hagan falta, daremos seguridad y un transporte público digno para que el pueblo no demore 4 horas para llegar a sus casas", explicó.





Acotó que cuenta con la experiencia, capacidad y voluntad para lograr la transformación que el país requiere y no teme al costo político como los políticos tradicionales, cosa que explica el porqué no se resuelven en Panamá ni siquiera los problemas básicos como la falta de atención médica o medicamentos que están costando vidas, pese a que existe el recurso.





Por su parte, Luis Casís, quien compartió con el pueblo el cierre del carnaval en Ocú, provincia de Herrera, manifestó que, al igual que Roux, ha renovado sus energías, y el cariño y aprecio de la gente lo impulsan a seguir luchando.





"Rómulo Roux y yo hemos caminado este país y sabemos las necesidades y aspiraciones de las familias, sobre todo de los que menos tienen. Por eso no pararemos de recorrer el país ni ahora ni mucho menos en gobierno, porque las necesidades que tiene el pueblo las vamos a atender", concluyó el abanderado a la vicepresidencia de la República por CD y Alianza.