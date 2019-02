Movimiento Acción Democrática Nacional ofrece su respaldo a Roux

Defender la familia panameña es una prioridad del gobierno que lideraremos a partir del 1 de julio, fecha en la que iniciaremos los cambios que requiere el país para mejorar la calidad de vida del pueblo, como garantizarle la salud al pueblo, afirmó hoy el candidato presidencial Rómulo Roux, al recibir el respaldo oficial del movimiento político Acción Democrática Nacional (ADN).

“Sepan que Rómulo Roux va a defender a la familia panameña del ataque bajo el cual está ahora mismo. Pero esto no solo se trata del tema igualitario, sino de cómo vamos a darle calidad de vida, cómo vamos dar la mejor educación posible para nuestros hijos, como le vamos a dar salud a las personas que lo necesitan y que no la reciben porque la salud está en crisis”, sostuvo Roux ante los directivos de ADN, movimiento que recoge grupos evangélicos.



Explicó que un tema básico en la que los panameños no están recibiendo respuesta es en la atención médica y medicamentos, pese a que tienen derecho por el pago de sus cuotas de seguro social. Ante esto, mencionó que desde ya ha impulsado una ley en la Asamblea Nacional (AN) para garantizar, por ejemplo, que si la Caja del Seguro Social (CSS) no tiene los medicamentos que necesita el usuario, éste pueda acudir a una farmacia privada para acceder a la medicina.



“Lo dije ayer en el debate y lo quiere reiterar hoy: si vas al seguro, te dan una receta y no la tiene en la farmacia del Seguro y tienes que ir a la privada, guarda tu receta, guarda tu factura y la confirmación de que no la tenían en el Seguro, porque te lo voy a reembolsar a partir del primero de julio”, precisó.



El abanderado de CD y Alianza, resaltó que la crisis que se vive en la CSS y en materia de salud no es por falta de recursos económicos, sino que ha faltado por parte del actual gobierno voluntad y ganas de hacer las cosas bien.

Indicó que la misma situación se puede palpar en otros temas que afectan a los panameños, como en materia educativa, donde se requiere de una reforma profunda para descentralizar el Ministerio de Educación (Meduca), a fin de que las decisiones se tomen en las regionales, y que los centros educativos tomen las decisiones que les corresponden a ellos.



Roux mencionó, además, que para enfocarse en la atención de temas que afectan a las familias panameñas, sumó como vicepresidente a Luis Casís, un hombre que ha estado cerca del pueblo, conoce sus problemas y no solo ha llamado la atención a las autoridades, sino que ha tenido la voluntad y capacidad de solucionarlos.



Por su parte, Rolando Hernández, presidente de ADN, manifestó que el respaldo Roux obedece a su compromiso con la familia, pero también a las propuestas que está impulsando y que, consideran, son las que requiere el país para atender los graves problemas que afectan a los panameños.



“Panamá necesita como presidente a una persona que cuando haya presión, no renuncie, no escape, ni desaparezca. Panamá necesita un hombre de Estado, alguien que sabe decir no, y que va a negociar sin descansar hasta lograr lo mejor para la nación. Y ese hombre es usted”, afirmó Hernández al referirse a Roux.