Blandón: “El pueblo tiene derecho a reelegir”

ML | “El pueblo panameño tiene el derecho de reelegir o no, a quienes buscan la reelección”, manifestó ayer el candidato presidencial del Panameñismo, José Isabel Blandón.

El candidato también explicó que no está “en desacuerdo con la no reelección en sí, pero si creo que en una reforma constitucional debería discutirse si limitamos la reelección, que no sea indefinida como actualmente es para los cargos de diputados alcaldes y representantes”.