Carrizo: No los voy a defraudar

El Directorio Nacional del Partido Revolucionario Democrático (PRD) ratificó el sábado pasado la propuesta del candidato presidencial Laurentino Cortizo, de designar al abogado José Gabriel Carrizo Jaén como su vicepresidente para las elecciones del próximo 5 de mayo.



El Tribunal Electoral proclamó a Carrizo luego de que el directorio llevara a cabo las votaciones. Indicaron que fueron 11 actas leídas, que 272 directores votaron, 271 votos fueron válidos y 1 en blanco. Laurentino Cortizo aseguró en su discurso que está convencido de que el país avanzará sólo si la juventud participa.

"Mi propuesta es de juventud, de energía y con capacidad", indicó Cortizo, quien describió a Carrizo como una persona “joven, capaz, que sabe hacer equipo, que tiene criterio formado e integridad personal, sabe escuchar, un hombre de consenso y accesible”.

Por su parte, Carrizo afirmó que "tenemos el mejor candidato para ser el presidente de la República y acepto el reto de convertirme en el nuevo vicepresidente de la República. Juntos lograremos un verdadero cambio en el país".

Además el abogado se refirió al Directorio del PRD y les aseguró que no los defraudara: “quiero honrar el legado que ustedes me han entregado, quiero dejarle un apellido limpio, que se sientan orgullosos del padre, esposo, hermano, hijo y nieto que tienen, sin ustedes nada sería posible, vuelvo y digo no los voy a defraudar”.

Según Cortizo, su compañero representa a la juventud con la renovación y la inclusión de una nueva generación que participará activamente en el rescate de nuestro país.

Joven, abogado, político y empresario

José Gabriel Carrizo tiene 35 años y es oriundo de Penonomé. Es fundador y director del bufete C&A Abogados. Actual director de Constructora Grupo Gali S.A., empresa familiar ligada a negocios de construcción; y de Ganadera Jaén, finca familiar productora de leche. Fue coordinador de campaña de Cortizo y electo en dos ocasiones delegado del PRD.