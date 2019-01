Roux propone construir una potabilizadora en el lago Bayano

"Los cambios que quieran lograrse en el país en los próximos 5 años y que tendrán un impacto directo en todos los panameños dependerán de que las cosas se hagan diferente. Por eso estoy en la política, porque el país no aguanta 5 años más de lo mismo", sostuvo el candidato presidencial Rómulo Roux, durante la entrega de la Agenda País 2019-2024 elaborada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).



“Soy una persona que no he vivido la política toda mi vida, pero estoy convencido de que tenemos que hacer las cosas diferentes, no estoy en la política para hacer más de lo mismo, porque si hacemos más de lo mismo tendremos los mismos resultados”, afirmó Roux en el evento realizado la mañana de este jueves.





“Por eso sustentamos una alianza programática y no electorera. Nuestro plan contempla propuestas a nivel de políticas de Estado, así como obras puntuales como la potabilizadora de Bayano que nos hemos comprometido a llevar adelante”, indicó el abanderado de los partidos Cambio Democrático (CD) y Alianza.



El candidato presidencial dijo entender la frustración que puede sentir la ciudadanía en la clase política. No obstante, precisó, llegó el momento de ver la trayectoria de los candidatos, quiénes tienen la capacidad de tomar decisiones y de cumplir con las promesas, “porque ya la gente no come cuento de promesas, sino que quiere saber cuál es la promesa, pero cómo se va a hacer para verdaderamente cumplirlas”.





“Y en ese sentido, ya hemos demostrado que podemos lograr crecimiento y desarrollo económico que le llegue al pueblo. Un pueblo que confía en la propuesta que estamos llevando adelante. Por eso estamos comprometidos en despertar a Panamá, reactivar la economía, generar empleos y oportunidades”, reiteró.





Roux ponderó el esfuerzo de la CCIAP plasmada en la Agenda País, que recoge diversos temas o propuestas, muchas de las cuales, dijo, ya están contempladas en su plan de gobierno, como muchas otras recomendaciones surgidas en reuniones con otros gremios, o documentos, entre ellos, el recién suscrito Reto por la Transparencia 2019.





Roux agregó que es necesario tener contacto con los gremios de manera permanente, no solo antes de las elecciones. “Cuando ganemos la Presidencia mantendremos el diálogo con todos los sectores del país, escucharemos planteamientos, consejos y críticas”, sostuvo.