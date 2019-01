TE: Diputados tienen hasta el 5 de febrero para aprobar quinta papeleta

Los diputados de la Asamblea Nacional tienen hasta el próximo martes 5 de febrero para aprobar el proyecto de Ley 726, que convoca a una consulta ciudadana a través de una boleta de votación adicional en las elecciones generales el 5 de mayo de 2019.



“Las normas indican que para el Tribunal Electoral convocar, una vez sea aprobada la ley que autorice para ello, debe tener entre mínimo tres mínimo y máximo seis meses. Y realmente los tres meses previos a las Elecciones Generales del 5 de mayo se cumplen el 5 de febrero”, manifestó el director de Organización Electoral del TE, Osman Valdés.



La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales inició ayer la discusión del proyecto, que estaba contemplado en el punto nueve de la orden del día, sin embargo el diputado Jorge Alberto Rosas sugirió que se cambiara el orden para que fuera discutida con prioridad en el punto siete. Al momento de la votación para realizar el cambio solo Rosas y José Luis Varela, ambos panameñistas, votaron a favor.

Durante la reunión, el viceministro de la Presidencia, Francisco Artola, explicó el alcance del proyecto a los miembros de la comisión y presentes. Se declaró un receso hasta mañana a las 10:00 a.m.

“Tomemos esta discusión de manera seria y no le demos vuelta, hay el tiempo para discutir y aprobarla”, dijo Rosas y aseveró que “los diputados del PRD y CD han decidido no tratar ese tema para darle larga”.



El proyecto dice que “el Órgano Ejecutivo proveerá los recursos presupuestarios necesarios”, de ser aprobado.

