Ameglio rechaza impugnación; Peñaloza afirma tener pruebas

La demanda de nulidad que presentó el Fiscal General Electoral, Eduardo Peñaloza, en contra del candidato presidencial por la libre postulación, Marco Ameglio, desencadenó en una serie de cuestionamientos por parte del aspirante al funcionario electoral.

Sin embargo, Peñaloza se defendió y aseguró que continuará preparándose para enfrentar la audiencia contra Ameglio, por rebasarse por $29 mil en el tope de gastos permitidos. “Por mucho que se me haya endilgado, yo nunca me refiero a las personas de formas despectivas porque eso deja mucho que decir, sobre todo en personas que pretenden o aspiran a dirigir un país”, aseveró Peñaloza, luego de conocer que el candidato expresó que “Peñaloza es un peón en este juego”.

El político declaró que “el que presenta la denuncia, no es intelectualmente creador de tal impugnación, él es un instrumento de un brazo corrupto que presenta una impugnación sin fundamento y mal argumentada”. Sobre esto, el fiscal contestó que “esas son reacciones típicas de las personas cuando están sometidas a estos procesos.

Yo no me voy a ocupar de eso, no tengo nada en contra de él, soy muy respetuoso de las personas, pero si poniéndome adjetivos e insultándome le ayuda, que continúe, nosotros nos seguiremos preparando para la audiencia”. Peñaloza dijo que la continuidad del proceso está en manos del juez al que se le asigne el proceso, que tendrá que decidir si admite o no la demanda que pide anular la proclamación de Ameglio a la candidatura”.

