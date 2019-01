FAD adelanta reuniones y proceso de inscripción de nuevos adherentes

El Frente Amplio por la Democracia llevó a cabo reuniones con las bases del partido en la región de Azuero y La Chorrera en Panamá Oeste.

Los miembros del colectivo organizaron una jornada de inscripción en Cañitas de Chepo.

Aquí no hay muertos, aquí no firman menores de edad, aquí no hay extranjeros ni cédulas falsas ni firmas falsificadas. Aquí no se paga”, detalló el colectivo en su cuenta de twitter.



La actividad estuvo supervisada por personal del Tribunal Electoral.