Cortizo: “Hay que rescatar a Antón del abandono”

Nito Cortizo aseguró que la región de Antón y sus productores necesitan ser rescatados del abandono del que han sido objeto durante las pasadas administraciones, detalló una nota de prensa del precandidato presidencial.

Durante la tradicional cabalgata en honor al Cristo de Esquipulas, Cortizo destacó que los antoneros son gente trabajadora y pujante y esta región es ideal para el desarrollo de la agroindustria, la ganadería, la pesca comercial y artesanal, así como el turismo.

Sin embargo, aseguró que en esta región no hay infraestructuras, caminos de penetración, un puerto moderno, no se apoya la comercialización de los productos y al igual que en el resto del país, los agricultores de Antón no reciben ningún apoyo y deben enfrentase a las importaciones desmedidas en época de cosecha.

Cortizo felicitó a los antoneros por su fe y devoción al Cristo de Esquipulas, una veneración que pasa de generación a generación, que une a las familias y renueva su fe en Dios.

“El Cristo de Esquipulas llegó a este pueblo de pescadores en momentos en que travesaban una difícil situación y desde entonces se ha vuelto su guía y como ahora, les dio esperanzas de que vendrán tiempos mejores”, precisó.