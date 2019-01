Blandon responde que fue “franco y directo” en reunión con funcionarios

Este viernes circuló en redes sociales un video en que el alcalde capitalino y candidato presidencial del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, asegura que “si es el PRD el que gana las elecciones no va quedar ningún panameñista en el Gobierno”.





En la grabación se observa y se escucha a Blandón hablando frente a un grupo de funcionarios a quienes les señala que “más allá de las quejas que nosotros podamos tener de este Gobierno lo peor que puede pasar el 5 de mayo es que no ganemos nosotros, porque el que está nombrado, así piense que lo nombraron con poquito, va para afuera, y el que no lo nombraron y se está quejando que no lo nombraron, pues ahora menos lo van a nombrar”.





Además en el vídeo manifiesta que “ahora tenemos que pensar cómo vamos a ganar la que viene (las elecciones), cómo tenemos que hacer la pelea para hacer la diferencia y lograr un objetivo que es complicado pero, reitero, posible”.





Ante las reacciones que la grabación generó, Blandón escribió en su cuenta de Twitter que en sus declaraciones fue franco y que su mensaje es “para estar unidos”.





“Está circulando un video en redes de una reunión que tuve anoche. Soy franco y directo, y como les dije a ellos, les digo a todos los jóvenes: tenemos que estar unidos porque ya pasó el tiempo de quejarse, ahora es tiempo de cambiar las cosas y por eso quiero ser presidente”, expresó Blandón.

