CD postula a Martinelli para la alcaldía capitalina y a "Chello" Gálvez como su vicealcalde

La Junta Directiva Nacional (JDN) de Cambio Democrático postuló este lunes, 14 de enero, al expresidente Ricardo Martinelli como su candidato para la alcaldía de la ciudad de Panamá, en el marco de la alianza “Un Cambio para Despertar” que ha conformado el colectivo con el partido Alianza.





“Rómulo en la Presidencia y Ricardo en la alcaldía será la fórmula perfecta para hacer de Panamá una nación próspera”, fue el mensaje destacado por la JDN de CD, tras el anuncio, que contó con la participación de diversos dirigentes, tanto de CD como de Alianza.





Explicaron que la postulación de Martinelli coincide con su decisión de caminar de la mano con CD y respaldar la candidatura presidencial de Roux, “convencido de que Cambio Democrático es el partido que sabe gobernar, que responde a los verdaderos intereses del pueblo y ha dado soluciones a los problemas, como efectivamente lo hizo durante la administración del exgobernante”.





En un mensaje difundido por la exprimera dama, Marta Linares de Martinelli, el exmandatario expresó: “Les pido a todos que apoyemos a Cambio Democrático y a nuestro presidente Rómulo Roux para quien les pido a todos, cerremos filas y lo apoyemos votando por él. Nuestro partido y el partido Alianza tiene los mejores candidatos y les pido a todos el voto para diputado por el 8-8, para alcalde de la capital y a Rómulo Roux como Presidente”.





Martinelli advirtió, además, que es víctima de un “injusto encierro, producto de la persecución política y el odio de Juan Carlos Varela, que me tiene secuestrado por el miedo que me tiene; sin pruebas, sin señalamientos, ni evidencias, ni nada similar, violando todas las leyes, la Constitución y el debido proceso, hoy no puedo estar con ustedes en este día tan especial”.





En una carta con la que presentó su documentación para la formulación de su postulación a la alcaldía y en la que expresa agradecimiento a todos los panameños por su respaldo durante la recolección de firmas por la libre postulación, el ex mandatario destacó que junto al diputado Sergio “Chello” Gálvez, su compañero de fórmula para la alcaldía capitalina, “somos de la convicción que Panamá necesita despertar otra vez, y eso solo lo lograremos consolidando la fuerza electoral que representa Cambio Democrático junto a su aliado el Partido Alianza”.





Por su parte, el diputado Gálvez indicó que “Ricardo Martinelli demostró que cambiar a Panamá es posible, y hoy manifestamos nuestro apoyo al líder y abanderado presidencial Rómulo Roux, quien junto a Martinelli despertarán a Panamá otra vez y volveremos a los días de bonanza que solo Cambio Democrático sabe dar a todos los panameños”.