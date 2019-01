No hay ambiente en la Asamblea para aprobar a magistrados de la Corte, según Sergio Gálvez

El diputado de Cambio Democrático Sergio Gálvez dijo que para instalar la Comisión de Credenciales, para escoger a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, debe haber consenso y en estos momentos ninguna de las bancadas se ha puesto de acuerdo.





“No hay consenso a lo interno del partido Cambio Democrático, ni a lo interno del PRD. Nosotros estamos preocupados por esta situación. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que es un órgano colectivo. De nada me sirve abrir la Comisión si no están los cinco votos para aprobar, sí están para desaprobar a los designados por el Órgano Ejecutivo, sin embargo yo no quiero someter a un escarnio público al magistrado Abel Zamorano ni al licenciado Olmedo Arrocha”, expresó el presidente de la Comisión en una reunión con los medios en la Asamblea.





Asegura que ambos candidatos tienen una trayectoria y una larga vida particular en cada una de sus ramas y como presidente de la Comisión de Credenciales ha querido cuidar la reputación de ellos. Relató que sin hacer la convocatoria ciudadana, hay gente que llama todos los días para hablar bien y otros mal de ambos postulados por el Ejecutivo.

“No hay disponibilidad, no quiero usar la palabra ambiente porque ya cae mal. Pero quisiera que entrevisten a los ocho miembros restantes, sacando a los Panameñistas, porque la designación vino del Ejecutivo, pero pregúntenle a los otros miembros a: Fello Pérez, Elías Castillo, Zulay Rodríguez, no hay la posibilidad ni la forma humana de que podamos llegar a un consenso”, recalcó Gálvez.



El diputado considera que “el Ejecutivo también ha sido un poco negligente y que no han demostrado interés en este tema, ni a mí me han abordado y menos a los otros colegas”.



Manifestó que no puede decir que en este periodo no se discutirá el tema de los magistrados. Sergio Gálvez aseveró que el tema está latente y está pendiente en la Comisión, que se hará cuando haya consenso.

Nadie se ha querido sentar a conversar. No quiero que suceda como con las licenciadas Tovar y Moore, he querido ser muy profesional y cuidarle la espalda. Ellos deben estar muy agradecidos por esto”, dijo.