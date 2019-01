Fiscal: 46 activistas a audiencia por firmas de difuntos

El Fiscal Electoral, Eduardo Peñaloza, informó ayer durante la instalación del último período de sesiones ordinarias de la actual legislatura, que solicitó audiencia de imputación para 46 activistas de diferentes aspirantes por la presunta comisión de dos delitos en la suplantación de firmas de difuntos para respaldar a los precandidatos presidenciales por la libre postulación.



Peñaloza explicó que "de ser culpables, los activistas podrían recibir una condena que va desde los 6 meses a los 3 años de prisión".



El Fiscal no descarta que exista una mano detrás de esto por parte de funcionarios o de los aspirantes. Además dijo que tiene la institución preparada para entregarla, pero la Constitución le prohíbe abandonar el puesto hasta que no llegue su reemplazo. Sobre la supuesta inactividad de la fiscalía, Peñaloza expresó que “nosotros no vamos a estar diciendo qué hacemos”.

Reinelda C. Álvarez

