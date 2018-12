Postergarán la ratificación de los magistrados de la CSJ

A doce días que termine el periodo de secciones extraordinaria de la Asamblea Nacional que convocó el Órgano Ejecutivo, la ratificación de los dos magistrados principales parece ser el tema de menos prioridad para los diputados, quienes proponen discutirlo en el próximo periodo legislativo.



El primero en insistir en que “no hay ambiente” para discutir este tema es el presidente de la Comisión de Credenciales, Sergio Gálvez.

“El hecho que no se discuta en estas sesiones extraordinarias, no quiere decir que no se pueda debatir en sesiones ordinarias", afirmó Gálvez. Además explicó que por lo polémico que es el tema esperará el próximo periodo legislativo para convocar a los otro comisionados.



Por su parte, la diputada independiente y comisionada, Ana Matilde Gómez destacó que no “hay interés en que en este corto tiempo, la Asamblea asuma esa ratificación”.

Además el diputado perredista y primer vicepresidente del parlamento, Leandro Ávila recomendó no hacer las cosas apresuradas y sugirió dejar el debate para el 2019.

Desde el 26 de noviembre inició el periodos de sesiones extraordinaria y culminará el 31 de diciembre de 2018.

