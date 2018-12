Roux: el pueblo paga alto precio en salud por gobierno que teme al costo político

Un nuevo llamado para que las autoridades atiendan con urgencia la grave situación que sufren los ciudadanos por el colapso del sistema de salud, fundamentalmente en la Caja del Seguro Social (CSS), realizó el presidente de Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux ante la poca o nula respuestas que han recibido del gobierno los usuarios y que se ven reflejados en las reiteradas quejas que éstos últimos manifiestan por diversos medios de comunicación, detalló una nota de prensa del CD.

“En este país hay recursos, y este gobierno tiene el doble de presupuesto de lo que tuvo la administración CD, por eso es inadmisible que el pueblo siga sufriendo por la incompetencia del gobierno del presidente Varela, que tiene en puestos claves a incapaces y que, además, le temen al costo político. Es una combinación de cosas que se traducen en que el pueblo no reciba las atenciones médicas que requieren de forma oportuna y que, por si fuera poco, tampoco reciben los medicamentos porque la Caja no los tiene; y los usuarios, pese a que pagan con anticipación sus cuotas, tienen que gastar lo que no tienen, una vez más, para poder sobrevivir. Eso es inhumano”, expresó Roux.

El dirigente lamentó que, en vez de atender el tema del desabastecimientos de medicamentos y la falta de atención médica en el sistema de salud del Seguro, el gobierno prefiere dar la espalda y ver para otro lado, tirar cortinas de humo para tapar escándalos que los golpea y atacar a opositores. “Es lo único que han hecho en todo el gobierno que afortunadamente está por terminar. Y lo que viven los ciudadanos en materia de salud, es lo mismo que pasa en otros temas; mientras el pueblo sufre la crisis económica, el alto índice de seguridad, el desempleo, o el desabastecimiento de medicinas y falta de atención médica, este gobierno nefasto pretende que el pueblo se crea que todo está bien, porque claro no son ellos los que sufren el problema”, indicó.

Para Roux, urge sacar la política metida en donde no deben, como en el sistema de salud, situación que impide que las cosas funcionen como debe funcionar y el gobierno no los resuelve por temor a pagar un costo político y por eso es responsable de la crisis. “¿Por qué está metida la política en la educación, la justicia, o en este caso, en temas de salud? Eso tenemos que erradicarlo. Hay que ejecutar el presupuesto para solucionar las necesidades del pueblo, para que tengan los medicamentos y la atención médica que necesitan. Esto es un tema de vida o muerte, no puede aplazarse más”, acotó.

El dirigente de CD agregó que la falta de soluciones del actual gobierno en todos los temas que les afecta es uno de los motivos por los que el pueblo ve en Cambio Democrático la oportunidad para que Panamá despierte a partir de mayo de 2019, pues compara lo que tuvo en el quinquenio pasado versus la pesadilla que tiene con Varela. “Cambio Democrático demostró que en el país había recursos, pero faltaba voluntad política para solucionar los problemas. Y en nuestro gobierno el pueblo tenía medicinas, atención médica, y recursos para atender todas sus necesidades, por eso quieren el retorno de CD”, concluyó.