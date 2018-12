Roux: Varela tiene problemas de incapacidad y egoísmo político, no de presupuesto

Los diversos problemas que enfrentan el país y los panameños a raíz del fallido gobierno del presidente Juan Carlos Varela, se explican en el “egoísmo político” y la incapacidad de su administración para dar respuestas, pese a que ha manejado el doble de presupuesto que tuvo Cambio Democrático (CD), cuya gestión perdura en la mente del pueblo “como el mejor gobierno de la historia”, afirmó el presidente de CD, Rómulo Roux, este domingo 2 de diciembre, durante una reunión con miembros y dirigentes del colectivo de la provincia de Darién.

“Para resolver los problemas hace falta voluntad política, y eso lo demostró CD. Este gobierno (de Varela) no puede alegar que no hay o no tiene recursos, porque este nefasto gobierno ha tenido el doble de presupuesto que tuvo Cambio Democrático para hacer obras, pero el pueblo no los ha visto. Con la mitad de los recursos que hoy tiene este gobierno, CD desarrolló en el quinquenio pasado gran cantidad de obras y programas, y cambió la vida de los panameños. Y es por eso que el pueblo anhela el retorno de Cambio Democrático para que vuelva a despertar a Panamá”, expresó Roux, ante más de 250 miembros del partido, que acudieron al encuentro en Metetí.

El dirigente planteó que el pueblo se acuerda de los 5 años de progreso que tuvo con el gobierno CD, de las oportunidades que había producto de un crecimiento y desarrollo económico que le permitía a la gente tener plata en los bolsillos para hacer frente a sus necesidades en el hogar. Pero hoy, dijo, el cheque no alcanza para los que tienen la suerte de tener trabajo, porque hay muchos otros que forman parte del alto índice de desempleo que golpea este país. “El egoísmo político ha afectado al pueblo, este gobierno no lo aguanta más nadie, y tenemos la responsabilidad de sacar el tortuguismo de la presidencia”, señaló.

“Es por eso que estamos preparados para asumir el compromiso de despertar a Panamá nuevamente, como lo hicimos en el pasado gobierno, ejecutando un plan integral que nos permitirá reactivar la economía a corto plazo, generar 400 mil empleos, desarrollar más obras que requiere el país, sobre todo aquellos que le garantizarán los servicios básicos, mientras damos continuidad los que haya que continuar. CD no va a improvisar, ya lo demostramos y el pueblo lo sabe, por eso desean que regresemos, la carta de presentación de Cambio Democrático es el gobierno que hicimos”, señaló.

Explicó que, entre tantos problemas, solo en el sistema de salud podemos ver la gravedad de la situación que enfrentan los panameños, sobre todo los más humildes, ya que es inconcebible que un ciudadano que con mucho esfuerzo cotiza en la Caja de Seguro Social, cuando va a buscar servicios de salud, no recibe atención adecuada, o no lo atienden, o tiene que esperar meses para una cita; y por si fuera poco, si necesita medicina, tampoco las recibe porque el Seguro no los tienen, y debe meterse las manos otra vez en el bolsillo para suplir su necesidad. “¿Pero qué pasa si no tiene plata? Eso inhumano”, remarcó.

“Eso es lo que ocurre y en el país no se resuelve ni resolverá nada si seguimos teniendo en puestos claves a incapaces, que nunca han tenido ni tendrán la voluntad política de hacer algo y que viven del temor al costo político. Esos son políticos tradicionales que velan solo por sus intereses personales, partidarios y políticos, como la ‘alianza de gobernabilidad’ que fraguaron panameñistas y perredistas desde que iniciaron este gobierno, son la misma cosa; una alianza politiquera que explica el porqué el país sufre una crisis y en los hogares se vive una miseria”, concluyó Roux.

En el encuentro en Metetí, la Junta Directiva Nacional (JDN) de CD llevó a cabo la juramentación de los convencionales, principales y suplentes, y de los miembros de la Junta Directiva Distrital y de Corregimiento. Roux estuvo acompañado por el vicepresidente de CD, el diputado Carlos Afú; Juan Carlos Illueca (miembro de la JDN); Nadine González, alcaldesa de Chepigana y María Sugey Blanco, dirigente de la provincia; entre otros líderes del partido.