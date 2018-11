Presidente Martinelli descarta correr a la alcaldía capitalina sin Gálvez

El ex presidente de la República Ricardo Martinelli anunció por medio de una carta que no aceptara postularse para la alcaldía capitalina a través de un partido político si no le permiten tener como suplente al el diputado Sergio Gálvez.

“Yo iré independiente con Cheyo Gálvez y con los partidos que acepten que Sergio Gálvez es mi único suplente” escribió el exmandatario.