'Vamos a despertar Panamá, otra vez', manifestó Rómulo Roux

ML | Involucrando ejes como el gobierno, la economía y la educación, el candidato presidencial por CD impulsa la iniciativa de despertar nuevamente el país.

“Han sido cinco años de pesadilla en el que los panameños hemos visto detenido el auge que tenía el país. Cambio Democrático demostró tener la capacidad de apartar la vieja política y mover Panamá. El crecimiento dejó de ser para unos cuantos y llegó al bolsillo de todos. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a despertar Panamá otra vez”, enfatizó Roux.



"Hay un costo político que los presidentes se resisten a pagar y en base a eso no se toman decisiones, sacrificando las prioridades y necesidades básicas de la gente, eso no puede seguir pasando en este país. Con la misma política de siempre no cambia nada. . Pero yo no tengo miedo del costo político, porque no soy político de carrera.