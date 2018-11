Contraloría asegura que el gasto de la Asamblea se redujo un 54% y funciona de forma normal

La Contraloría General de la República envió un comunicado en que manifestó que mantiene suspendidas las planillas 080 y 172 para diputados, por el incumplimiento de los controles exigidos por esta entidad fiscalizadora.



Explicaron que con esta medida se redujo a un 54% el gasto en planilla, esto representa 5.88 millones de balboas mensualmente.



“La planilla de la Asamblea Nacional, en octubre del año pasado contaba con 8,721 funcionarios y este año, en comparación con ese mismo mes, disminuyó a 3,850 funcionarios, lo que representa una reducción de 4,871 servidores adscritos a este Órgano del Estado”, detallan en la nota.



Manifiestan que todo nombramiento que haga la Asamblea Nacional debe adscribirse a las múltiples notas de reiteración de la Contraloría General de la República, que se refieren al cumplimento de requisitos para la contratación de personal.



Aclaran que el nombramiento de trabajadores en el hemiciclo legislativo no requiere del refrendo de la Contraloría, porque se maneja por inclusión como todas las otras instituciones del Estado; sin embargo, la Contraloría General de la República ha exigido a todos los nombramientos que soliciten inserción por parte de la Asamblea Nacional que cumplan los siguientes pasos:



• Identificar la ubicación laboral en la cual prestarán sus servicios estos servidores.

• Especificar para qué Diputado trabaja.

• Especificar cuáles serán las funciones que realizarán.

• Tener en cuenta que los trabajos realizados por estos servidores públicos, deben ser acordes con las funciones de la Asamblea Nacional.

• Por su condición de servidores públicos, este personal no debe percibir un salario inferior a los seiscientos balboas (B/.600.00) mensuales, con fundamento en el Decreto Ejecutivo No. 520 de 21 de diciembre de 2016, que establece el salario mínimo a los servidores públicos.

• En el formulario de Control Diario de Asistencia al Puesto de Trabajo, deben constar la firma diaria del servidor público y de aceptación de los Diputados (as) como responsables de que el servicio ha sido prestado.

• Este personal no puede percibir dos o más sueldos pagados por el Estado, salvo los casos especiales determinados por la Ley.

• Verificar que las personas incluidas en esta Planilla (080), no sean beneficiarios de subsidios especiales del Estado.

• Presentar constancia de la entrega del pago del salario, a cada servidor público.





“Lastimosamente, la ley no nos permite prohibirle a la Asamblea los nombramientos de personal; sin embargo, la ley sí nos permite ponerle controles a sus nombramientos para asegurar la contraprestación del servicio y seguiremos firmes y enérgicos con estas exigencias”, dijo el contralor Federico Humbert.





El directivo de la entidad dijo que la institución continuará aplicando una exhaustiva fiscalización y revisará que las personas que están en la planilla de la Asamblea Nacional, estén trabajando y realizando sus funciones, inherente a la estructura de cargos aprobada para la Asamblea Nacional, tal cual como lo establece la ley.





“Al momento de una auditoría, cualquier funcionario de la Asamblea que no esté cumpliendo con su puesto de trabajo, será denunciado ante el Ministerio Público o presentado ante la Corte Suprema de Justicia, según sea el caso”, concluyó Humbert.