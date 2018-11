Rómulo Roux afirma que su partido está decidido y preparado para despertar el país

Durante una reunión con dirigentes y miembros del colectivo en Chiriquí Grande, provincia de Bocas del Toro, el candidato presidencial de Cambio Democrático Rómulo Roux afirmó que el partido de oposición está decidido y preparado para despertar el país, motivos por los que el pueblo anhela que CD vuelva a gobernar y saque a Panamá de la tragedia que vive con el presidente Juan Carlos Varela.



“El pueblo sabe que durante los 5 años de administración CD a todos les iba bien, porque tenían recursos para enfrentar sus necesidades, a la par de un país en progreso. Y es que como gobierno sabíamos que el progreso estaba llegando donde tenía que llegar, y queremos devolver ese progreso a todos los panameños. Estos casi 5 años han sido una pesadilla, y el pueblo no aguanta más; se siente frustrado al no ver o sentir el manejo de altos presupuestos que tiene el actual gobierno, como el de 24 mil millones de dólares para resolver problemas básicos, cosa que no ocurre” precisó Roux, ante más de 400 miembros de Cambio Democrático, que se dieron cita al encuentro.



El dirigente detalló que CD está fuerte y continúa realizando un recorrido a nivel nacional para seguir fortaleciendo la unidad, mientras impulsa una agenda y proyecto social, porque los miembros de Cambio Democrático “no podemos permitir que continúen en los puestos públicos funcionarios ineptos, mientras el pueblo sigue sufriendo los problemas que no resuelve este gobierno”.



“Aquí el Ministro de Seguridad se puede salir con todas las estadísticas que quiera, pero la realidad es que el pueblo no se siente seguro por la ola de violencia que se ha tomado las calles. Nosotros tenemos que trabajar para devolverle ese sentido de seguridad que merece el pueblo, así como hay que garantizar que haya los servicios básicos de salud, educación, transporte, agua, empleo y un crecimiento económico que llegue a todos, entre otros”, acotó Roux.



El dirigente político reiteró su llamado a todos los miembros del partido a nivel nacional para que cierren filas, en unidad, para lograr el anhelo de los panameños de que CD vuelva a gobernar. “CD hizo las cosas diferentes en beneficio del pueblo, y rompió el bipartidismo tradicional que existía en el país entre el PRD y Panameñismo. Nosotros nos alejamos de la vieja política que había caracterizado este país, y como gobierno nos enfocamos en solucionar problemas, en desarrollar obras y programas sociales que cambiaron el país y mejoraron la calidad de vida de los panameños, y logró que el crecimiento económico llegará a todos los sectores, sobre todo los más humildes”, finalizó Roux.