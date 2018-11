Roux propone que ningún funcionario público o autoridad electa forme parte de federaciones deportivas

El candidato presidencial de Cambio Democrático Rómulo Roux aseguró que el vergonzoso escándalo desatado en Pandeportes, que involucra fondos públicos y que afecta el deporte y los atletas panameños es un tema que debe ser investigado a fondo para sacar la política metida en el ámbito deportivo.





Roux, quien adelantó una iniciativa que pondría en ejecución una vez llegue a la Presidencia de la República, propone que ningún funcionario público o autoridad electa pueda formar parte de las directivas de las federaciones deportivas, según detalló su equipo de prensa en un comunicado.





"Las asociaciones no pueden estar controladas por políticos o autoridades electas. Me comprometo a impulsar una ley para prohibir eso. Ya basta de que la política esté metida en el deporte; los principales afectados son nuestros deportistas", indicó el político en una nota.





El candidato presidencial fue categórico al señalar que el escándalo en Pandeportes "hay que investigarlo hasta el último detalle, pues es un tema que viene no solo del Legislativo sino también del Ejecutivo".





"Si alguien hizo un acto de corrupción o algo indebido, o hizo lo que no debió haber hecho, que pague. Estos son recursos que requieren nuestros atletas y no pueden estar a merced o antojo político, eso no puede ser", afirmó el candidato presidencial de CD.





Roux, quien participó este sábado en Juan Díaz y en La Villa de Los Santos, de la celebración de los 197 años del Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos, acotó que el gobierno o los políticos, en vez de tener las manos metidas en el deporte, tienen que hacer el trabajo que les corresponde. "Y el gobierno tiene bastante trabajo que hacer y no lo está haciendo", concluyó el dirigente.