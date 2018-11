Defensores y querellantes listos para defender pruebas en caso Martinelli

La audiencia que estuvo suspendida desde el 28 de septiembre, será retomada a petición del Magistrado Jerónimo Mejía. Miembros de los equipos legales esperan que se revele las pruebas que serán admitidas.

Los abogados querellantes y defensores en el proceso contra el expresidente Ricardo Martinelli, por el caso de escuchas telefónicas, esperan que el magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejía conceda a su favor las pruebas para liberar o encarcelar al procesado.



Martinelli, quien se encuentra detenido en el Centro Penitenciario El Renacer, desde el 11 de junio, deberá asistir el próximo lunes 19 de noviembre, a la reanudación de audiencia convocada por el Magistrado Mejía.



El abogado querellante, Rosendo Rivera, manifestó que “en la audiencia, el magistrado de dará lectura al auto de enjuiciamiento. También le corresponderá determinar qué pruebas le admiten a la fiscalía, a los querellantes autónomos y a la defensa legal”.



Según Rivera, quien en el pasado fungió como abogado de Martinelli, “él rechazará y aceptará las pruebas que haya evaluado y nosotros tendremos la oportunidad de oponernos a los resultados, mediante un recurso de reconsideración o por apelación”.



Luis Eduardo Camacho, vocero del exmandatario reveló que “esperamos que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se pronuncie a favor del amparo de garantías que fue admitido, a fin de determinar si son competentes o no para juzgar al expresidente, que es bien conocido que no mantiene la condición de diputado del Parlamento Centroamericano”.



“La audiencia no tiene ningún sentido si no se resuelve el amparo”, advirtió Camacho. Por su parte, Carlos Carrillo, coordinador del equipo de Martinelli reveló que “durante la audiencia, el magistrado determinará cuáles pruebas serán admitidas en el juicio ante el pleno de la CSJ, independientemente si se resuelve o no el amparo que interpusimos”.

GINA ARIAS RIVERA

