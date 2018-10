Saúl Méndez cuestiona situación actual en la Caja de Seguro Social

El precandidato presidencial del partido Frente Amplio por la Democracia, Saúl Méndez, cuestionó la situación actual e irregularidades registradas en la Caja de Seguro Social, considera que estas son producto del saqueo de miembros de otros partidos políticos.

“Nosotros no vamos a aumentar la edad de jubilación, no vamos a aumentar las cuotas, no vamos a privatizar la Caja. Vamos a administrar la Caja con decencia, vamos a perseguir a los corruptos dentro de la CSS que están enquistados allí, con la ley vamos a confiscar todo lo que de han robado”, expresó Méndez en una entrevista a Telemetro.



Agregó que “la CSS puede administrar sus fondos invirtiendo en actividad productiva que genere empleo, porque al generar empleo genera más cuotas, la rentabilidad de la aplicación de esta medida debe llevar a fortalecer el programa de Invalidez, Vejez y Muerte”.