Comerciantes chiricanos piden a Cortizo combatir burocracia e importaciones sin control

Durante un encuentro con las fuerzas productivas y profesionales de Chiriquí con el candidato Laurentino Cortizo, Benicio Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de esa provincia, le pidió al candidato perredista que cuando alcance la presidencia de la República ataque los problemas que han afectado a la economía chiricana.

“El actual gobierno ha abandonado a esta provincia en materia de agro, protección fitosanitaria, importaciones, seguridad y turismo”, reclamó Rodríguez.



El empresario le dijo igualmente al aspirante a la silla presidencial que la burocracia y la “tramitología” a la hora de abrir un negocio, pedir una certificación o realizar una exportación son excesivas y algunas veces los permisos parecen otorgarse selectivamente.



La reunión forma parte de la consulta nacional iniciada por Cortizo para conocer los principales problemas que aquejan al país, escuchar recomendaciones e integrarlas en su propuesta de gobierno, destacó en un comunicado.



"Se ha dado un desorden con las importaciones a destiempo, además no se están aplicando las medidas fito y zoo sanitarias, poniendo en peligro la salud de los panameños", manifestó Rodríguez.



Por su parte, “Nito” Cortizo les aseguró a los asistentes, entre los que se encontraban representantes de los transportistas, abogados, profesores, productores y empresarios, que su gobierno impedirá las importaciones en época de cosecha y aplicará programas como: “Estudiar sin hambre”, para comprar la producción nacional de rubros agropecuarios y leche.



"Vamos a hacer que se cumpla con las reglas y normas nacionales e internacionales en materia fitosanitaria, porque no solo se está atentando contra el patrimonio vegetal y animal del país, sino también contra la vida y salud de los panameños", enfatizó el candidato.



Además, afirmó que el tema de seguridad en Chiriquí y todo el país debe verse de manera integral y no solo es dotar a la policía de más unidades, buenos equipos, tecnología y labor de inteligencia, sino también brindarles oportunidades a los jóvenes.



"En la ciudad de David no existe una sinfónica juvenil, no hay escuelas oficiales de deportes ni empresas barriales y prácticamente los jóvenes no tienen oportunidades para seguir un buen camino, pero la educación será la estrella en mi gobierno”, reiteró Cortizo.