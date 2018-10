Vocero de Martinelli detalla impresiones en denuncia presentada contra candidatura a diputado

La oficina de prensa del Ricardo Martinelli emitió un comunicado en que explican algunos puntos de la supuesta impugnación a la candidatura a diputado del expresidente.

En la nota, el vocero Luis Eduardo Camacho detalla que el exfiscal electoral Manuel Barrios presentó una denuncia a la Fiscalía General Electoral relacionada a la residencia del exmadatario, lo que no corresponde a esa instancia.

“Aunque pretende ser una impugnación, no lo es, ya que no tiene algunos requisitos: La impugnaciones en primaria, solo ¿pueden ser presentadas por miembros del partido, eso está claramente indicado en el boletín donde se publica la proclamación. el denunciante no es miembro de CD”, explica la nota.

La información afirma que la queja fue presentada el 15 de octubre, mientras la proclamación al cargo fue publicada el 18 de ese mes, es decir que se recurrió contra una candidatura que no estaba proclamada.

“quien desea impugnar una candidatura a diputado debe consignar una fianza de mil dólares, que el denunciante, según la nota no aportó.

“En materia electoral hay innumerables jurisprudencias, que indica que el año de residencia a que se refiere la norma, se refiere a la inscripción en el padrón electoral de la respectiva circunscripción electoral” concluye la nota.

OFICINA DEL EX PRESIDENTE MARTINELLI, ACLARACIÓN: @tvnnoticias publicó ayer, noticia sobre supuesta impugnación a candidatura del ex presidente Martinelli. Si bien recoge nuestra versión, no contiene importantes elementos que dí al amigo periodista; que hago de su conocimiento: pic.twitter.com/iDrxov5S5w — Luis Eduardo Camacho (@camachocastro) 26 de octubre de 2018