Firmas para candidaturas de libre postulación: conflicto con el TE

Cifras del Tribunal Electoral (TE), revelan que se han rechazado 340 mil 955 firmas, de respaldo a aspirantes por la libre postulación para los diferentes cargos de elección, lo que ha despertado preocupación entre los postulantes quienes han calificado el proceso como “deficiente”.

Ana Matilde Gómez una de las que está entre las aspirantes con más firmas recolectadas detalló que “se han visto de todo. Ha quedado en evidencia que el TE no se esperaba tal volumen de aspirantes, por lo que no adoptó las capacidades para este proceso”. Gómez explicó que ha logrado recuper firmas, hasta de libros completos, que no tenían justificación para ser rechazadas. “Se han visto varios errores”.



Por su parte, Miguel Antonio Bernal, otro de los que busca la candidatura presidencial por la libre ha protestado en reiteradas ocasiones. Lo llama “sicariato de firmas”. “Es inaudito e inaceptable el comportamiento de los magistrados del TE ante la cantidad de firmas eliminadas”, advirtió.



Por esto, Bernal interpuso una querella contra los tres magistrados del TE, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos. Marco Ameglio otro de los aspirantes dijo que “el proceso es absolutamente subjetivo. Al ser llevado de forma manual, está sujeto a toda clase de errores. Nosotros no aceptamos el porcentaje que se ha eliminado, por esto hemos solicitado, hace un mes, revisar las firmas eliminadas”. Según el TE hay 43,876 firmas, para presidente, en revisión.

TE tiene varios controles de revisión de firmas

ML | Las firmas que no coinciden con laque está en la cédula; los nombre que no coinciden con el de la cédula y las firmas aceptada con otro candidato para el mismo cargo son las faltas más frecuentes por la que el Tribual Electoral las rechaza. “Es responsabilidad de los activistas encargados de recolectar las firmas de los aspirantes por la libre postulación, que las personas les firmen correctamente”, explicó el magistrado del TE, Alfredo Juncá. También aclaró que existen varios controles de revisión a los que pueden recurrir para verificar.

Reinelda C. Álvarez O.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @ReineldaAlvarez

Instagram: Karolinalvarez