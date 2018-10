Roux: “Fui amenazado con un proceso judicial”

Durante el proceso de ratificación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hubo intimidación, fueron las declaraciones de Rómulo Roux, candidato a la presidencia por el Partido Cambio Democrático (CD).

En una entrevista en el programa El Polígrafo, denunció que habría sido víctima de una “amenaza” durante el proceso de ratificación de la fiscal Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar como magistradas a la Corte Suprema de Justicia.

“Me dijeron que si yo no apoyaba y le pedía a mi bancada que apoyara a la fiscal Moore como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, a mí me iban a iniciar un proceso judicial", denunció Roux en la conversación televisada.

“Yo quiero que tú sepas algo, a mí me amenazaron justo antes de que nosotros decidiéramos rechazar a la fiscal Moore y a la licenciada Tovar para que fueran magistradas de la Corte Suprema de Justicia (…) Me dijeron que si yo no apoyaba y le pedía a mi bancada que apoyara a la fiscal Moore como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, a mí me iban a iniciar un proceso judicial”, denunció Roux en la conversación.

El actual presidente del CD indicó que no descarta posibles alianzas para llegar a la presidencia de la República.

“Se van a dar conversaciones y en su momento vamos a decidir si hay dentro de esos partidos congruencia. Si vemos el mismo fin, si tenemos el mismo objetivo, no solamente son alianzas a ver si ganamos o perdemos las elecciones, son alianzas para tratar de lograr un objetivo que para nosotros es regresar a cambiar este país otra vez, a traer nuevamente el progreso, y quiero decírtelo porque lo creo sinceramente, nosotros vivimos una época de progreso, de crecimiento económico, de generación de empleos y se cometieron errores como se cometen en todos los gobiernos”, declaró.