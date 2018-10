Defensa del expresidente Ricardo Martinelli denuncia intento de retrasar juicio

EFE | El portavoz del detenido expresidente panameño, Ricardo Martinelli, (2009-2014), Luis Eduardo Camacho, y la defensa denunció que un abogado acusador intenta que mañana no se celebre la revisión de medidas cautelares y de evaluación médica legal en la Corte Suprema de Justicia.

En un mensaje "urgente" Camacho dijo que "David Cuevas, abogado del querellante Rosendo Rivera, solicitó que se suspendiera la audiencia convocada para este lunes, 15 de octubre, a las 9:00 a.m., a solicitud de la defensa del ex presidente Ricardo Martinelli, argumentando que no fueron notificados de la misma".

Sobre la solicitud de Cuevas, el vocero indicó que la Corte se ha pronunciado sobre el tema, señalando que no es necesario notificar a los querellantes, cuando se trata de estas audiencias.

"Esto es solo otra táctica dilatoria que busca, entre otras cosas, mantener ilegalmente detenido a Martinelli y que avance el proceso político seguido contra él; ya que la defensa ha demostrado categóricamente la inocencia de su cliente, frente a los falsos hechos que lo mantienen secuestrado en el Centro Penitenciario El Renacer", dijo.

Argumentó que "ellos saben que no existe ninguna prueba documental, testimonial o tecnológica que vincule a Ricardo Martinelli y que, además, el expediente 'chimbo' (amañado) tendrá que ser declarado nulo irremediablemente". Según Camacho, el expediente será anulado por "las pruebas que han surgido y que comprueban que fue armado ilegalmente en el Concejo de Seguridad, con la participación de la hoy procuradora Kenia Isolda Porcell de Alvarado, Rolando López, secretario del Consejo de Seguridad y el abogado Rogelio Saltarín, entre otros".

Por su parte, el abogado Carlos Carrillo, coordinador del equipo de defensa de Martinelli, agregó en el mismo comunicado que les "sorprende" la petición y "nos oponemos" a la misma. Según el letrado, las notificaciones se han hecho "conforme lo dispone el Código de Procedimiento Penal y certificado por la oficina judicial" y las partes en el proceso "ya han sido notificadas".

Además, la Corte Suprema "en Pleno ya ha definido la participación y exclusión de Partes confirmando las decisiones del juez de Garantías". Especifica que el pedido es "extemporáneo porque aceptar esta tesis de dilatar el proceso acarrearía consecuencias procesales contrarias a derecho" y la considera "ilegítima porque la pide una parte que sí está notificada al igual que todos los demás conforme lo decidido por el juez de Garantías".

Se espera que mañana el pleno del Supremo atienda las peticiones de revisión de medidas cautelares y de evaluación médica legal a Martinelli, detenido en el marco de un proceso por supuestas escuchas ilegales en su mandato. Ya el pleno del Supremo, integrado por nueve magistrados, ha rechazo al menos en tres ocasiones pedidos de la defensa de que Martinelli sea liberado de la cárcel de mínima seguridad en la que está recluido desde el pasado 11 de junio, cuando llegó extraditado desde Estados Unidos por la causa de las escuchas.

Los abogados del expresidente han sostenido que la salud de Martinelli, de 66 años y aquejado por dolencias crónicas como la hipertensión, hace necesario que sea sometido a cautelares distintas a la detención en una cárcel. Martinelli, que estuvo preso en EE.UU. un año en razón del pedido de extradición por el caso de las escuchas, asegura ser inocente y víctima de una persecución política del actual presidente de Panamá y quien fuera su vicepresidente y canciller, Juan Carlos Varela, que lo niega y defiende la separación de los poderes en el país.