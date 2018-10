“Juntos Panamá crecerá; reactivar la economía es mi compromiso”

ML | Rómulo Roux, candidato presidencial indicó que “reactivar la economía es mi compromiso porque sé que la estás pasando mal, no sabes cómo llegar a fin de mes”.Según Roux los panameños no tienen cómo mandar a sus hijos a la escuela. “Vamos a cambiarlo por oportunidades para todos, no solo para unas cuantas empresas. Juntos Panamá crecerá otra vez”, dijo.