Cambio Democrático asegura que está "unido y con fuerza", de cara a las elecciones de 2019

Un mensaje de unidad y fortalecimiento fue el que se compartió durante juramentación de las Juntas Directivas Distritales y de Corregimiento de Cambio Democrático, luego de las elecciones primarias del 30 de septiembre. Rómulo Roux, Presidente de Cambio Democrático, estuvo acompañado de más de 300 copartidarios del circuito 8-7.“Este acto es un ejemplo de lo que estamos haciendo a nivel nacional. Vamos a trabajar de la mano con todos, como lo hemos prometido desde que recorrimos el país buscando el respaldo para liderar el partido en la Junta Directiva. El trabajado de ustedes es muy importante, porque sin ustedes no hay partido. Nuestro trabajo también apunta a garantizar la unidad, porque sin unidad no hay triunfo y queremos el triunfo para rescatar el país, para mejorar la calidad de vida de los panameños”, expresó Roux.El presidente de Cambio Democrático, instó a la membresía a cerrar filas y trabajar unidos por el proyecto social del partido que es el de dar calidad de vida a los panameños, como se logró durante el gobierno del Cambio; beneficios y bonanza económica que, lamentablemente, se han perdido durante la actual administración.Roux expresó “quiero pedirles a quienes no ganaron en las pasadas elecciones primarias que se sumen al trabajo de los que sí ganaron, y se sumen al proyecto social que impulsamos como partido para cambiar nuevamente nuestro país y devolver el auge en el que se encontraba hace cinco años".