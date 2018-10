Martinelli buscará candidatura independiente a alcaldía de Panamá

EFE | El equipo político del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), detenido en el marco de un proceso por escuchas ilegales, inició hoy la recolección de firmas para apoyar su candidatura por la vía independiente a la Alcaldía de la capital en las elecciones generales de 2019.Luis Eduardo Camacho, portavoz de Martinelli, dijo a Efe que la recolección de firmas "inició a partir de hoy" a través de activistas, mientras que el 20 y 21 de octubre próximo se realizará un acopio "masivo" en cerca de una decena de puntos de la capital.Martinelli resultó elegido aspirante a diputado por su partido Cambio Democrático (CD-opositor) en unas primarias celebradas el pasado 30 de septiembre.Pero la formación, que presidió desde que la fundó hace dos décadas hasta enero pasado, cuando perdió en unas internas frente a su excanciller Rómulo Roux, reservó para futuras alianzas políticas la candidatura a la Alcaldía de Panamá, por lo que el exmandatario la buscará por la libre postulación.Roux fue elegido en unas primarias celebradas el pasado agosto como el candidato presidencial del CD.Camacho indicó que el mínimo de firmas que se requiere para la candidatura por libre postulación a la Alcaldía es de 8.900, cifra establecida por el Tribunal Electoral (TE), la cual, afirmó, van "a superar ampliamente".El exgobernante tendrá al diputado de CD, Sergio Gálvez, como compañero de fórmula en sus aspiraciones para conducir el ayuntamiento capitalino.Camacho señaló que no se había comenzado a recabar firmas por estar ocupados en la postulación a la candidatura a diputado de Martinelli, lo cual "se logró de manera contundente con el 80 por ciento de las personas que acudieron a votar" en las primarias."Pasada ya esa primera prueba, nos concentramos ahora con más tranquilidad en esta recolección de firmas", agregó Camacho, y dijo que están retirando 300 libros para registrar las mismas, pero que "muy probablemente van a pedir más" al Tribunal Electoral.Destacó que el liderazgo del exmandatario volverá a reafirmarse con el apoyo a su candidatura a la Alcaldía de la capital con esta recolección masiva de firmas.Camacho además anunció que este jueves apoyarán una nueva manifestación ante la sede del Ministerio Público para volver a pedir la renuncia de la fiscal general, Kenia Porcell, a quien exigen investigar denuncias de supuestas irregularidades en la gestación de expedientes penales contra opositores.Martinelli permanece recluido en una cárcel de mínima seguridad desde el 11 de junio pasado, día en el que fue entregado a Panamá por las autoridades de Estados Unidos, donde estuvo preso un año en razón del pedido de extradición por la causa de las escuchas ilegales.El expresidente, de 66 años, asegura ser inocente y víctima de una persecución política del actual presidente de Panamá y quien fuera su vicepresidente y canciller, Juan Carlos Varela, que lo niega y defiende la separación de los poderes en el país.El 7 de octubre pasado culminó la fase intermedia o de acusación en la causa por las supuestas escuchas ilegales, y ahora el juez de Garantías deberá decidir si admite o no las pruebas presentadas por las partes, para la cual no tiene fecha límite.El fiscal de la causa, el magistrado Harry Díaz, pide 21 años de cárcel para Martinelli, al que acusa de 4 tipos penales por la interceptación de las telecomunicaciones a decenas de políticos, empresarios y periodista, entre otros, en el periodo comprendido entre el 2012 y 2014.