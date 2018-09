Diputado Gabriel “Panky” Soto admite que contrató a su hermano con la planilla 080

Luego que circulará en redes sociales un video en que el diputado Gabriel Soto del circuito 8-1 se enfrentará a detractores en el mercado de marisco del distrito de la Chorrera el político afirmó que solo se defendió de los insultos.

“Comenzaron a faltarme el respeto, y yo soy un ser humano y respondí a esa discusión, producto de que tomé la decisión de cambiar mi discurso de buscar los votos en base a un proyecto legislativo, de abandonar cualquier forma de clientelismo. Hay personas que todavía están bajo la cultura de qué me vas a dar”, manifestó en entrevista a Telemetro Reporta.

El diputado afirmó que las personas deben entender que el sistema político cambio y que los padres de la patria tiene el deber de hacer un trabajo distinto

Durante la conversación el panameñista admitió que en su planilla 080 tenía contratadas a 35 personas entre ellas a su hermano mayor.

“Tengo un familiar que es mi hermano que me poyó en la política desde el primer día. Mi hermano que no tenía trabajo yo lo ayudé... Mi hermano me desde que yo empecé este proceso de política hace 15 años ayudó mi hermano ha estado a mí lado y yo doy la cara por mi hermano que es un hombre trabajador y, lamentablemente, yo no le voy a dar la espalda y si me van a juzgar por eso que me juzguen”, aseveró.

El político afirmó que el nombramiento de su hermano mayor no es nepotismo pues es la Asamblea Nacional quien nombra a las personas.