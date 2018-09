Juez pide "paciencia" para decidir si envía a juicio a expresidente Martinelli

AFP | El juez de la causa que se le sigue al expresidente panameño Ricardo Martinelli por presunto espionaje, Jerónimo Mejía, pidió este miércoles "paciencia" a las partes, mientras decide si envía o no a juicio al exmandatario."Les quiero pedir que tengan paciencia porque la gran cantidad de pruebas que han presentado requiere de parte mía un análisis sosegado", señaló Mejía durante una audiencia celebrada en Ciudad de Panamá."Me voy a tomar el tiempo (necesario) porque siempre he dicho que esta fase es crítica", añadió Mejía durante la audiencia en la que la fiscalía y la acusación particular objetaron 67 y 63 pruebas, respectivamente, presentadas por la defensa de Martinelli.El expresidente, presente en la audiencia, denunció a través de su abogado, Sidney Sittón, estar presuntamente "incomunicado" en el centro penitenciario El Renacer, a orillas del Canal de Panamá.También pidió ser revaluado por medicatura forense y manifestó que la Corte Suprema de Justicia "no es competente" para juzgarlo.Martinelli es juzgado por la Corte por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano, aunque el exmandatario asegura que renunció a su cargo y por tanto debe ser juzgado por la justicia ordinaria.Sus abogados han pedido, sin éxito, en varias ocasiones su excarcelación por motivos de salud.El exgobernante panameño está acusado de espiar entre 2012 y 2014 a unos 150 opositores a su gobierno por lo que el fiscal del caso, Harry Díaz, pidió una pena de 21 años de cárcel contra el exmandatario.Martinelli fue extraditado a Panamá en junio desde Estados Unidos, donde estuvo encarcelado un año en una prisión federal de Miami, en la que residía desde 2015 para eludir la justicia panameña.Multimillonario empresario de supermercados, Martinelli accedió al poder con un discurso contra la corrupción, pero tras su paso por el gobierno acumula en la Corte una veintena de investigaciones por diferentes escándalos."No voy a tomar una decisión que pueda dejar a una de las partes sin una de las pruebas que pueda servir en el (hipotético) juicio", sostuvo Mejía.